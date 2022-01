Turma da Escola Básica e Secundária de Murça vence desafio nacional da Escola Missão Continente

Os alunos da turma 6º B da Escola Básica e Secundária de Murça, em Vila Real, venceram o primeiro desafio do ano da Escola Missão Continente para o 2º Ciclo do Ensino Básico, sobre o combate ao desperdício alimentar. Como prémio, os alunos vão assistir e participar numa Sessão de Culinária, utilizando sobras alimentares, com a apresentadora de programas de cozinha e embaixadoras do programa, Filipa Gomes. A jogadora Jéssica Silva, embaixadora do programa para o 2.º CEB anunciou e felicitou a turma vencedora através de uma mensagem especial. Nesta edição do programa, estão inscritos mais de 70 mil alunos de 655 escolas, de todos os distritos de Portugal Continental e Ilhas.

O desafio lançado aos alunos era identificar uma situação de desperdício alimentar na sua escola, e desenvolver sugestões para amenizar o problema, através de uma atividade lúdico-pedagógica. Todos os trabalhos foram avaliados por uma equipa da Escola Missão Continente, juntamento com os parceiros Direção-Geral da Educação e Centro de Estudos e Investigação em Dinâmicas Sociais e Saúde (CEIDSS).

A turma do 6º B da Escola Básica e Secundária de Murça criou um jogo com perguntas de escolha múltipla, incentivando à mudança de comportamento e promovendo a sensibilização e participação cívica de todos no combate ao desperdício alimentar.

Esta 6.ª edição do programa Escola Missão Continente, que já abrangia o 1º CEB desde 2016, foi alargado ao Pré-Escolar e ao 2º CEB. Do 1º CEB inscreveram-se um total de 557 escolas (57.232 alunos), mais 28% em comparação com o ano passado, o Pré-escolar aderiu em força neste primeiro ano, estando representado por 109 escolas (4.365 alunos), e do 2º CEB participam 56 escolas (9.107 alunos).

A Escola Missão Continente está a avaliar, pela primeira vez, o impacto deste programa educativo para uma alimentação saudável, em 35 escolas do 1º CEB, durante 4 anos consecutivos (2021-2025). É o primeiro estudo científico num programa de nutrição e saúde comunitária, com esta dimensão, em Portugal.

A Direção Geral da Saúde, o CEIDSS, o Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) são os parceiros institucionais da Escola Missão Continente, que conta ainda com o apoio da Direção-Geral da Educação. Desde o início do programa (2016/17), já foram envolvidas mais de 100.000 crianças do 1.º ciclo do ensino básico de escolas de todo o país (continental e ilhas).