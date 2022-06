Turmas de 9º ano do Agrupamento de Escolas Diogo Cão visitam RI 13

No dia 3 de junho, as turmas de 9º ano do Agrupamento de Escolas Diogo Cão saíram das suas salas de aula para visitarem o RI13 e terem, assim, uma lição de cidadania.

Iniciadas as boas-vindas, os alunos foram encaminhados para o anfiteatro onde os esperava uma apresentação sobre as Forças Armadas, pilar essencial da defesa nacional e que constituem a estrutura do Estado que garante a defesa militar da República. Os alunos conheceram factos muitos interessantes e relevantes sobre a Marinha, Exército e a Força Aérea, que os cativaram. As missões em que se integra o contingente nacional foi algo que superou as expetativas dos presentes e ponto de orgulho nacional. Para além disso, os alunos ficaram a conhecer como se desenvolve o Estado-Maior-General das Forças Armadas e os valores que regem as Forças Armadas. O debate que se seguiu centrou-se, essencialmente, em questões relacionadas com a carreira militar e com o acesso à Academia Militar.

Durante a visita ao Museu, os alunos puderam relembrar alguns conhecimentos históricos e observar algumas peças militares utilizadas na 1ª Guerra Mundial que contrastaram com os Pandur e as armas atuais que se encontram no RI13. Este momento foi alvo de toda a atenção dos alunos, pois viram ao vivo aquilo que veem, normalmente, em filmes ou jogos. As perguntas curiosas não faltaram, tendo os anfitriões respondido claramente a todas elas.

No final, a todos foi agendado um regresso – o Dia da Defesa Nacional quando completarem 18 anos. Quem sabe aí, para além do reencontro, possam recordar este momento em que tiveram oportunidade de conhecer e valorizar a Segurança, Defesa e Paz nacional.

Agrupamento de Escolas Diogo Cão