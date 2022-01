Turmas do Agrupamento de Escolas Diogo Cão assistiram ao Concerto pela Orquestra do Norte

No âmbito do Plano Nacional de Cinema, as turmas do 9º B e 9º C foram ao Teatro Municipal assistir ao Concerto Pedagógico para Escolas pela Orquestra do Norte, no dia 20 de janeiro.

O concerto iniciou-se com a apresentação do programa por parte do maestro que explicou aos presentes que, em 2020, o compositor Ludwig van Beethoven (1770-1827) comemorou o 250.º Aniversário do nascimento que não pôde ser celebrado com o entusiasmo devido, fruto do momento pandémico vivido. Assim, os presentes ouviram excertos das suas sinfonias que foram sempre antecedidos de uma breve contextualização e explicação por parte do maestro. A sala foi assim invadida por sons que transportaram a assistência por momentos de paz, solenidade, êxtase, e até mesmo por caminhos da natureza. Para além disso, foram partilhadas algumas bandas sonoras de filmes bem conhecidos de todos, o que muito entusiasmou quem assistiu. Ao longo do concerto, o maestro apresentou os diversos instrumentos que formam a Orquestra do Norte e os alunos ouviram a sonoridade ímpar de cada um, levando-os a redescobrir o funcionamento da Orquestra de uma maneira diferente.

Sabendo da importância da música na educação juvenil, este concerto permitiu a todos vivenciar emoção, beleza e aumentar a sensação de bem-estar. Numa altura em que se vive uma situação pandémica, foi, sem dúvida uma lufada de ar fresco sair da sala de aula e assistir a este concerto.

AEDC