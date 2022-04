Turmas do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus em “Viagem a Edimburgo”

Entre os dias 9 e 12 de abril, 24 alunos das turmas A, B e C do 11º ano do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus, acompanhados por 3 professoras, deslocaram-se a Edimburgo, na Escócia, no âmbito de uma viagem dinamizada pelas professoras de Inglês das referidas turmas.

Durante a sua estadia os participantes ficaram hospedados no Ibis Budget Edinburgh Park e visitaram diversos locais emblemáticos da cidade, como National Museum of Scotland, St Giles’ Cathedral, Palace of Holyroodhouse, Scottish National Gallery, entre outros. Muito do agrado de todos foi igualmente a visita pela cidade com uma guia local, seguindo o roteiro de Harry Potter.

É de louvar o comportamento exemplar, o respeito pelos outros e pela propriedade alheia, o cumprir das regras estabelecidas e o alargar das mundividências e conhecimentos de todos os envolvidos durante os quatro dias da viagem.

Professoras acompanhantes: Anabela Videira, Lígia Sousa e Sónia Vaz