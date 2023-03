UGT Vila Real visita forças de segurança para celebrar o Dia da Mulher

A União Geral de Trabalhadores (UGT) de Vila Real celebrou o Dia Internacional da Mulher com uma visita às forças de segurança do município. A iniciativa, que ocorreu esta quarta-feira, teve como objetivo reconhecer e homenagear o importante papel das mulheres no setor de segurança pública.

A comitiva da UGT Vila Real, liderada pelo seu presidente, Nataniel Araújo, e pela secretária executiva, Cristina Peixoto, visitou a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Cruz Branca, o Comando Distriral da PSP e o Comando Territoral da GNR para prestar homenagem às mulheres que integram essas instituições. Durante as visitas, foram entregues lembranças e mensagens de agradecimento às profissionais que arriscam as suas vidas diariamente para proteger a população.

Para o presidente da UGT Vila Real, Nataniel Araújo, esta é uma forma de reconhecer o importante papel das mulheres nas forças de segurança e homenageá-las pelo seu trabalho árduo e dedicação. “É importante relembrar que a luta pela igualdade de género também inclui a valorização e o reconhecimento das mulheres em todos os setores da sociedade, inclusive no campo da segurança pública, onde a diferença da representação de género é notória”, afirmou o responsável.

A iniciativa também contou com o apoio das lideranças das instituições visitadas, que receberam a comitiva da UGT Vila Real e destacaram a importância do reconhecimento do papel das mulheres nas forças de segurança. A UGT de Vila Real reforça a importância da valorização e do respeito às mulheres em todos os setores e continuará a lutar pela igualdade de género em todas as esferas da sociedade.

GC