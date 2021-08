Última quinzena do Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas em Mesão Frio

Esta terça-feira, 17 de agosto, o presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Alberto Pereira e o presidente da Junta de Freguesia de Mesão Frio – Santo André, António Nunes, receberam, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, um novo grupo de 10 jovens, com idades entre 18 e os 30 anos, que passam a integrar a 3.ª quinzena do «Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas», iniciativa promovida em parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

Os dois grupos de voluntários irão atuar sempre em duplas, com o intuito de reforçar a vigilância florestal e surgem na sequência de duas candidaturas apresentadas: uma pela Câmara Municipal, contemplando seis elementos e outra, pela Junta de Freguesia de Mesão Frio – Santo André, compreendendo quatro elementos.