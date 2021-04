“Ultra Trail Ibérico do Contrabando” dia 2 de maio no Santuário do São Caetano

A Associação Wildfun – Desporto, Aventura & Turismo – com o apoio do Município de Chaves, juntas de freguesia, Eurocidade Chaves-Verín e RI19 – vai promover no próximo domingo, dia 2 de maio, a 1ª edição do evento desportivo “Ultra Trail Ibérico do Contrabando”, que terá lugar no Santuário do São Caetano.

A iniciativa, que decorrerá das 07h00 às 15h00, integra uma caminhada de 12 km, um Trail Curto de 18km, um Trail Longo de 27km e um Trail Ultra de 2 x 27km, sendo uma prova certificada pela Associação de Trail Running Portugal com qualificações para a Taça de Portugal Running 2021 e circuito jovem de Trail Running 2021.

A prova é certificada pela Associação Trail Running Portugal (ATRP) e estará dentro das normas DGS em vigor no dia do evento e respetivo plano de contingência COVID-19.