Uma mão cheia de concertos marca final de semana do Inspira – Douro, Cultura & Património

Para um fim de semana de outono quente, o Inspira tem várias propostas culturais para consumir sem restrições.

Dia 15 e 16 a Companhia PIA, apresenta em São João da Pesqueira (18h00) e no Museu do Côa, em Vila Nova de Foz Côa (19h00), respetivamente, a sua mais recente criação – O 2 – uma Performance que, através das linguagens do Teatro Físico e das Formas Animadas, convida o espectador a uma reflexão sobre como poderia sobreviver uma sociedade, onde a tecnologia desvanece as relações humanas e o acesso ao oxigénio se torna um luxo.

Os Kythar 12.6 – Miguel Amaral (Guitarra Portuguesa) e Pedro Rodrigues (Guitarra Clássica) apresentam em concerto todo um mundo sonoro de descobertas: na sexta-feira, 21h30, no Museu do Douro, Peso da Régua, e no sábado, pelas 18h00, na Fundação da Casa de Mateus em Vila Real.

No Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, às 21h30 de sábado, sobem ao palco os Ai Braguesa, um quinteto que se dedica à música de raíz tradicional, tocada em linguagens mais atuais, e que tem como instrumento central a viola braguesa.

Deixe-se inspirar por este projeto de dinamização do território.

Estes espetáculos estão inseridos no “Inspira – Douro, Cultura e Património”, um projeto para promover o território duriense com um conjunto alargado de ações de animação cultural.

As ações começaram em julho e prolongam-se até dezembro, num total de 70 espetáculos, por 10 municípios da região e distribuídos por 16 locais. Estão, também, a ser produzidos videoclips em sete miradouros para servirem de cartão de visita.