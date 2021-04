Uma mulher e quatro homens detidos por tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, procedeu à identificação e detenção de uma mulher e quatro homens, pela presumível autoria dos crimes de tráfico de estupefacientes agravado e detenção de arma proibida.

A operação policial desencadeada, com a colaboração do Grupo de Intervenção de Segurança Prisional (GISP) e do Grupo Operacional Cinotécnico (GOC), do Corpo da Guarda Prisional, permitiu a apreensão de relevantes elementos de prova relativos a um grupo de indivíduos que se dedicava à introdução e comercialização de produtos estupefacientes em contexto prisional.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 19 e os 67 anos, todos sem ocupação laboral, vão ser presentes às Autoridades Judiciárias competentes, para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação, tidas por adequadas.