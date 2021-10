União das Misericórdias promove ciclo de conferências em sobre o futuro do envelhecimento

Procurando sensibilizar para o envelhecimento em Portugal, os debates contarão com a participação de personalidades como Fernando Araújo, ex-secretário de Estado da Saúde e presidente do Centro Hospitalar Universitário São João; José Manuel Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Peso da Régua e Nuno Vaz Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Chaves

A União das Misericórdias Portuguesas (UMP) está a promover um ciclo de conferências por todo o país, para debater sobre o futuro do envelhecimento em Portugal contando como convidados personalidades de diversos quadrantes da sociedade portuguesa. A próxima sessão irá decorrer no dia 15 de outubro, no Auditório da Câmara Municipal do Peso da Régua.

O ciclo de conferências que vai refletir sobre o modelo de apoio em vigor e os desafios do futuro, tem como base o estudo “Envelhecimento: respostas seniores do futuro” desenvolvido pela UMP.

No próximo dia 15 de outubro, o debate vai decorrer do Auditório da Câmara Municipal do Peso da Régua e terá na sessão de abertura (10h45) Manuel Silva Mesquita, provedor da Misericórdia de Peso da Régua. Seguir-se-á o debate para aprofundar de diferentes perspetivas os desafios do novo modelo de resposta ao envelhecimento da população:

11h: Fernando Araújo, ex-secretário de Estado da Saúde e presidente do Centro Hospitalar Universitário São João, e Manuel de Lemos, presidente da UMP com moderação de Manuel Caldas de Almeida, Secretariado Nacional da UMP;

11h45: José Manuel Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Peso da Régua, e Nuno Vaz Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Chaves com moderação de Francisco Araújo, presidente do Conselho Nacional da UMP.

O encerramento do encontro decorrerá, pelas 12h30 com José Manuel Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Peso da Régua, e Fernando Campos, Secretariado Nacional da UMP.

O estudo “Envelhecimento: respostas seniores do futuro – um modelo de respostas especializadas integradas” da UMP apresenta medidas para a definição de estratégias que as políticas públicas do Estado deveriam adotar em sede de envelhecimento.

O estudo “Envelhecimento: respostas seniores do futuro – um modelo de respostas especializadas integradas” pode ser consultado no site da UMP.