Único posto de carregamento ultra rápido universal de Trás-os-Montes instalado no Hotel Casino Chaves

A pensar na mobilidade eléctrica, o Hotel Casino Chaves instalou o único Posto de Carregamento Ultra Rápido Universal de veículos eléctricos existente em Trás-os-Montes, mostrando a sua preocupação e investimento num futuro mais sustentável.

O Hotel Casino Chaves, que recentemente foi galardoado a nível internacional na categoria “Best Luxury Hotel Architecture”, dispõe agora de dois novos Postos de abastecimento, localizados no parque de estacionamento público do Casino e disponíveis 24 horas por dia.

A partir de agora, os utilizadores de veículos eléctricos têm as suas necessidades de abastecimento garantidas durante a sua visita, uma vez que encontram estes dois postos de carregamento ao seu dispor, que se dividem pelas seguintes potências e tomadas: um PCUR (Posto Carregamento Ultra Rápido) com uma tomada CHAdeMO de 50kW e uma CCS2 de 100kW e umPCN (Posto Carregamento Normal) com 2 tomadas TYPE2 de 22kW. O custo dos carregamentos está dependente do cartão de fornecimento e contrato de cada utilizador.

Situado às portas da cidade de Chaves, o Hotel Casino Chaves torna-se assim numa unidade mais completa com a parceria feita com a Power Dot Portugal, para a instalação do serviço de carregamento dos veículos eléctricos dos seus clientes.

