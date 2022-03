Unidade Hospitalar de Vila Real do CHTMAD organiza Dia Aberto

O Serviço de Formação do CHTMAD está a organizar a iniciativa “Dia Aberto”, que irá decorrer no próximo dia 12 de abril, na Unidade Hospitalar de Vila Real do CHTMAD.

O objetivo desta iniciativa é proporcionar aos jovens estudantes um contacto muito próximo com a realidade profissional nas diversas áreas da saúde e, desta forma, ajudar estes alunos na decisão do percurso académico a seguir.

Portanto, quem estiver a frequentar o 12º ano de escolaridade, e tem gosto pela área da saúde, pode efetuar a sua candidatura através do seguinte link: https://www.chtmad.min-saude.pt/iniciativa-dia-aberto/