Universidade sem Fronteiras abre novos cursos com a participação da UTAD

A Universidade sem Fronteiras (UNISF), integrada pela UTAD e mais cinco universidades do Norte de Portugal e Galiza, vai arrancar, no próximo ano letivo, com a 1ª edição conjunta de mestrados e doutoramentos, numa iniciativa pioneira no quadro da cooperação ibérica, cofinanciada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

Este projeto resulta de uma colaboração entre a Fundação Centro de Estudos Euroregionais (FCEER) e as universidades públicas da Galiza (A Coruña, Santiago de Compostela e Vigo) e do Norte de Portugal (UTAD, Porto e Minho). O grande objetivo é implementar ciclos de estudos inovadores, cooperativos e criativos, com uma clara componente transfronteiriça e multidisciplinar, que dotem os estudantes de competências transversais.

As candidaturas estão abertas e decorrem até 24 de junho. As aulas iniciam a 3 de outubro. Dos quatro novos cursos, lecionados por docentes portugueses e espanhóis, três são oferecidos pela UTAD. São eles o Mestrado em Desafios das Cidades, o Doutoramento em Ciências Sociais e Envelhecimento e o Doutoramento em Matemática e Aplicações.

O Mestrado em Desafios das Cidades insere-se nos novos desafios e respostas que se apresentam a uma cidade sustentável. Quanto ao Doutoramento em Ciências Sociais e Envelhecimento, apresenta-se como “um espaço de formação avançada no campo dos estudos sobre o envelhecimento demográfico e a longevidade a partir da lente científica própria das Ciências Sociais”. Já o Doutoramento em Matemática e Aplicações oferecerá uma formação inovadora no âmbito das aplicações da Matemática, com forte orientação para o mercado laboral.

De referir que haverá ainda um quatro curso da UNISF, o Mestrado em Direito Transnacional da Empresa e das Tecnologias Digitais, sendo que este é promovido pela Universidade de Santiago de Compostela e pela Universidade do Minho.

Mais informação: