Universidade Sénior de Alijó abre com 60 alunos

O Presidente da Câmara de Alijó, José Rodrigues Paredes, deu as boas vindas aos alunos da nova temporada da Universidade Sénior de Alijó, um projeto que tem como objetivo combater o isolamento e promover um envelhecimento ativo e positivo.

“Após quase dois anos de paragem, é com muita alegria que vos volto a ver e que estamos aqui hoje todos juntos. Quero aproveitar para agradecer o empenho de muitos de vós que, durante a pandemia, colaboraram na criação de máscaras de tecido, numa altura em que eram essenciais”, disse José Paredes, no início da sua intervenção.

O Presidente da Câmara acrescentou ainda que está a trabalhar no sentido de colmatar a lacuna sentida por alguns alunos que não têm possibilidade de deslocação, de modo a assegurar transporte para todos.

A partir de agora, os cerca de 60 alunos inscritos passam a ter acesso a aulas de Teatro, Informática, Cavaquinho, Saúde, Meditação, Alongamentos Clube de Leitura em Voz Alta, Tuna e Atelier de Costura Solidário, que irão funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h30, na Biblioteca Municipal.

A sessão de abertura contou ainda com a apresentação da peça de teatro “Diabos e diabritos… num saco de Mafarricos”, pela companhia Filandorra – Teatro do Nordeste. Todos os alunos receberam uma lembrança personalizada, produzida no FABLAB Tua Alijó. A Universidade Sénior está vocacionada para a socialização, valorização de conhecimentos, preservação da cultura, histórias, tradições e valores.