Universidade Sénior de Alijó retoma atividade a 2 de novembro

A Universidade Sénior de Alijó vai retomar a sua atividade a partir do próximo dia 2 de novembro, destinada a pessoas com mais de 55 anos. As atividades disponíveis são o Atelier de Costura Solidário, Teatro, Clube de Leitura em Voz Alta, Tuna, Informática, Cavaquinho, Saúde, Meditação e Alongamentos.

As inscrições estão abertas, até 29 de outubro, e podem ser feitas presencialmente na Biblioteca Municipal de Alijó ou através do formulário disponível no site institucional do Município de Alijó. A Universidade Sénior irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h30, na Biblioteca Municipal de Alijó. A Universidade Sénior está vocacionada a socialização, valorização de conhecimentos, preservação da cultura, histórias, tradições e valores.