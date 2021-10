Universidade Sénior de Alijó retoma atividades em novembro

A sessão de abertura da nova temporada da Universidade Sénior de Alijó terá lugar no próximo dia 2 de novembro, às 15 horas, na Biblioteca Municipal de Alijó. Além das boas vindas por parte do Presidente da Câmara Municipal, José Rodrigues Paredes, a sessão irá incluir ainda a peça de teatro “Diabos e diabritos… num saco de Mafarricos”, pela companhia Filandorra – Teatro do Nordeste.

A Universidade Sénior de Alijó destina-se a pessoas com mais de 55 anos e disponibiliza atividades como Atelier de Costura Solidário, Teatro, Clube de Leitura em Voz Alta, Tuna, Informática, Cavaquinho, Saúde, Meditação e Alongamentos, que irão funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h30, na Biblioteca Municipal.

A Universidade Sénior de Alijó está vocacionada para a socialização, valorização de conhecimentos, preservação da cultura, histórias, tradições e valores.