“University Center” vai ser inaugurado no berço do campus da UTAD

Amanhã, 2 de fevereiro, pelas 16h30, vai ser inaugurado o “University Center”, uma vez que estão concluídos os trabalhos de requalificação do edifício-sede da Associação Académica da UTAD. A cerimónia contará com a presença do reitor da UTAD, Emídio Gomes, do presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, e do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.

Sediado no histórico Largo do Pedrinhas, o “University Center” é, mais do que a nova casa da AAUTAD, um polo de atração para a comunidade académica. Além de uma loja para venda de artigos da AAUTAD, da UTAD e da região do Douro, o “University Center” inclui o Espaço Estudante, um auditório com capacidade para 120 lugares sentados, gabinetes para acolher a sede da AAUTAD, da provedora dos estudantes e dos núcleos, secções e associações de estudantes, um novo espaço de refeições para os trabalhadores da UTAD e, ainda, um “work-café”, onde o estudo, o trabalho e o lazer se vão cruzar. Sete meses depois da assinatura do contrato de empreitada, o “University Center” está pronto a funcionar e o reitor da UTAD perspetiva-o como “o coração do campus no futuro”.