UTAD abre 1601 vagas na 1ª fase de acesso ao Ensino Superior

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) aumenta o número de vagas disponíveis para o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, num total de 1601 oportunidades para as 35 licenciaturas e mestrados integrados. No último ano, o número inicial de vagas fixou-se em 1590. Engenharia Informática (147), Desporto (124), Enfermagem (95) e Ciências Veterinárias (91) são os cursos com maior número de vagas na academia transmontana.

“O aumento do número de vagas decretado pelo Governo é positivo e equilibrado, assim como a sua distribuição. Acredito num resultado positivo para a UTAD”, afirma o reitor Gomes.

O Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior contempla 54.733 vagas disponíveis nas universidades e politécnicos nacionais, registando-se um crescimento de 372 vagas em relação ao ano anterior, segundo dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

A 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior 2023/24 decorre entre 24 de julho e 7 de agosto, devendo a candidatura ser submetida através do sistema online da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES). Os resultados serão conhecidos a 27 de agosto, data a partir da qual os estudantes se podem matricular na respetiva instituição até 30 de agosto. Seguem-se mais duas fases de candidaturas: de 28 de agosto a 5 de setembro (2ª fase) e de 22 a 25 de setembro (3ª fase).

GC UTAD