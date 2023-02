UTAD abre espaço para todas as religiões

É já amanhã, dia 9, que abre portas o espaço de culto multirreligioso situado no campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Pelas 15h, o reitor Emídio Gomes e os representantes das várias confissões religiosas juntam-se numa cerimónia simbólica, durante a qual se fará uma oração pelas mais de 9 500 vítimas dos sismos que abalaram a Turquia e a Síria.

Sito no edifício da Biblioteca (sala D0.06), este espaço de culto multirreligioso foi pensado para ser um lugar de paz e reflexão, aberto a todos os membros da comunidade académica, independentemente do credo que professem. Nestes 30 m², todos vão poder usufruir de condições mínimas para o recolhimento e a oração, de acordo com os seus rituais religiosos.

Aberto das 12h às 17h30, este espaço de tolerância religiosa quer promover a equidade e a inclusão de todos os membros de uma comunidade que é cada vez mais plural e multicultural.

Com estudantes oriundos de 55 países, a UTAD quer permitir que, entre outros, católicos, muçulmanos, ortodoxos, evangélicos e adventistas possam praticar livremente a sua fé. Este espaço de culto multirreligioso é mais um passo na consolidação da UTAD como um destino universitário global, inclusivo e multicultural.

GC UTAD