UTAD acolhe colóquio “450 anos De institvtione grammatica libri tres: a gramática latino-portuguesa de Manuel Álvares no mundo moderno”

Hoje, dia 8, arranca o colóquio internacional “450 anos De institvtione grammatica libri tres: a gramática latino-portuguesa de Manuel Álvares no mundo moderno”, com a participação especial dos investigadores Serhii Wakúlenko e Kateryna Karunyk, ambos oriundos de Kharkiv [Ucrânia]. O evento vai discutir a importância da gramática do padre jesuíta Manuel Álvares e terá lugar no auditório B0.01 do Complexo Laboratorial da UTAD.

«A receção do sistema das partes de oração de Manuel Álvares na antiga gramaticografia ucraniana: o caso de Meletij Smotryc’kyj» é o tema da palestra de Serhii Wakúlenko, professora na V. N. Karazin Kharkiv National University. Já a intervenção de Kateryna Karunyk, docente na na Universidade Pedagógica Pública de Kharkiv, será sobre «Álvares’ Latin Grammar in the Ukrainian intellectual framework of the 17-19th centuries».

Até 9 de setembro, haverá ainda conferências plenárias de investigadores provenientes da Alemanha, Brasil, Espanha, Japão e Portugal.

GC UTAD