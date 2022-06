UTAD assinou protocolo com o Politécnico de Viana do Castelo para projetos de doutoramento

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e o Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) assinaram, em Arcos de Valdevez, um protocolo de cooperação com vista à orientação científica de projetos de doutoramento entre professores e investigadores de ambas as instituições.

Neste protocolo ficaram definidas as condições gerais para o desenvolvimento da cooperação científica, pedagógica e técnicas, com particular foco no desenvolvimento de projetos de doutoramento com orientação científica partilhada, de estudantes matriculados em cursos de 3º ciclo ou programas doutorais da UTAD, em áreas de ensino e de investigação consideradas de interesse comum.

Na cerimónia de assinatura, o presidente do IPVC, Carlos Rodrigues congratulou-se com o “marco histórico e de extrema importância” quer para a instituição quer para a região, acreditando também que esta será o “primeiro passo dado pelo IPVC para que um dia, quando estiverem reunidas as condições legais, o Politécnico de Viana do Castelo possa atribuir o grau de Doutor”.

Por sua vez, o reitor da UTAD, Emídio Gomes, lembrando que este protocolo “envolve os 19 programas doutorais que temos acreditados na UTAD”, reconheceu tratar-se de “um passo muito importante que tem um objetivo concreto, porque tem uma visão partilhada de doutoramentos que nos interessa com orientação conjunta de docentes do IPVC e da UTAD para projetos a desenvolver neste território”.

GCI da UTAD