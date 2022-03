UTAD: Cátedra José Saramago à volta dos livros

Amanhã, 3 de março, a partir das 12h, o professor Carlos Nogueira, em representação da Cátedra José Saramago, estará em Tondela para falar da dimensão universal do romance “Memorial do Convento”. A convite da Rede de Bibliotecas de Tondela, o investigador da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai desafiar os estudantes a (re)descobrir esta obra de Saramago, editada pela primeira vez em 1982.

A 8 de março, a apresentação do livro “De Memórias Nos Fazemos”, da autoria da filha de José Saramago, ficará a cargo de Carlos Nogueira. Na sessão, que começa às 11h30 na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, estará presente Violante Saramago Matos. Nas páginas do novo livro, evoca-se o passado em que pai e filha dialogavam através da escrita.

No ano em que se comemora o Centenário de José Saramago, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) criou a Cátedra José Saramago, a primeira do País que tem como patrono o único Prémio Nobel da Literatura de Língua Portuguesa. Estas iniciativas, em parceria com a Livraria Lello, integram a programação prevista para o mês de março.