UTAD celebra amanhã 36 anos de existência

Amanhã, 22 de março, pelas 15h, a comunidade académica e as entidades civis, militares e religiosas de Vila Real reúnem-se na Aula Magna da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) para assinalar o 36ª aniversário da academia transmontana.

A abertura desta sessão solene será feita pelo presidente do Conselho Geral da UTAD, Miguel Poiares Maduro, a que se seguirá a intervenção da presidente da AAUTAD, Maria Ferreira. Durante a cerimónia, vão ser entregues prémios de mérito escolar e científico, bem como diplomas de louvor aos colaboradores com 20 anos de serviço. Depois da intervenção da representante do Pessoal Não Docente e Não Investigador da UTAD, Lília Macieirinha, caberá ao reitor Emídio Gomes encerrar a sessão comemorativa do 36º aniversário da UTAD.

Programa:

15h | Momento musical;

15h10 | Intervenção do Presidente do Conselho Geral da UTAD, Miguel Poiares Maduro;

15h20 | Intervenção da Presidente da AAUTAD, Maria Ferreira;

15h30 | Entrega dos Prémios de Mérito Escolar:

Vice-Reitor para a Educação, Jorge Ventura.

| Entrega dos Prémios de Mérito Científico:

Vice-Reitor para a Investigação, Eduardo Rosa.

| Entrega dos Diplomas de Louvor aos colaboradores com mais de 20 anos de serviço na UTAD em 2022:

Reitor da UTAD, Emídio Gomes;

Administrador da UTAD, Paulo Ferraz.

16h10 | Intervenção da Representante do pessoal não docente e não investigador ao Conselho Geral da UTAD, Lília Macieirinha;

16h20 | Intervenção do Reitor da UTAD, Emídio Gomes.