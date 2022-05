UTAD celebra Dia do Geólogo em Torre de Moncorvo

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) associa-se às comemorações nacionais do Dia do Geólogo, que decorrem de 6 a 8 de maio, com a realização da jornada “À Descoberta da Geologia e dos recursos geológicos”, contemplando o território do concelho de Torre de Moncorvo, numa organização do Museu de Geologia da UTAD e do Museu do Ferro e da Região de Moncorvo.

Esta jornada acontecerá no próximo sábado (7 de maio), ao longo do dia, sob a orientação de Elisa Preto Gomes (docente da UTAD) e de Nelson Campos (do Museu do Ferro). Os participantes terão ocasião de contactar com o registo sedimentar e a neotectónica da falha da Vilariça, seguindo-se a Foz do Sabor, o Museu do Ferro e Minas de Ferro, o maciço granítico de Carviçais-Vila Real, entre outros motivos de interesse.

Refira-se que, nas próximas semanas, no âmbito do ciclo “À Descoberta da Geologia”, a UTAD organizará, entre outras acções, a celebração de dias temáticos como sejam o Dia dos Museus (18 de maio), o Dia da Biodiversidade (22 de maio), o Dia da Criança (1 de junho) e o Dia do Ambiente (5 de junho), com eventos abertos à comunidade, em especial à comunidade escolar.

