A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) celebra o Dia do Pensamento Crítico a 4 de maio. Este evento, promovido pelo webPACT – Grupo de Pensamento Crítico e Criativo da UTAD, vai contar com a presença de mais de 100 estudantes, professores e profissionais de diferentes escolas secundárias, instituições de ensino superior, empresas e organizações das áreas da saúde, engenharia e turismo, entre outras.

O encontro consiste num concurso de ideias em que se promove o uso de competências e disposições do pensamento crítico e criativo na resolução de problemas reais, quer em contextos do quotidiano, quer em contextos do mercado de trabalho. Tem como objetivos principais consciencializar os participantes para a importância do pensamento crítico e criativo no mundo atual e fomentar nos estudantes a prática do pensamento crítico e criativo, de forma sistemática e estruturada, para apoiar a resolução de problemas reais e a tomada de decisão. Nas sessões de trabalho, os participantes, organizados em grupos cooperativos e multidisciplinares, vão debruçar-se sobre cenários atuais, centrados nas problemáticas da gestão da água, da igualdade de género, da participação democrática e da desinformação.

Na UTAD, esta é já a 3.ª edição do Dia do Pensamento Crítico. Neste ano, aderiram à iniciativa mais cinco instituições de ensino superior, que realizam o mesmo concurso de ideias em finais de abril e início de maio – Universidade Lusófona de Lisboa (28 de abril), Escola Superior de Turismo e Hotelaria do Instituto Politécnico da Guarda (4 de maio), Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (6 de maio), Instituto Politécnico de Saúde do Norte – CESPU (10 de maio), Universidade Lusófona do Porto (11 de maio) e Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (13 de maio).

O evento Dia do Pensamento Crítico termina a 21 de maio, com uma sessão conjunta, online, em que são apresentadas as propostas selecionadas por cada instituição. A orientação e a avaliação dos trabalhos contam com um painel de especialistas convidados.

O webPACT, grupo responsável pela iniciativa, é uma comunidade de aprendizagem e investigação que integra docentes (universitários e do ensino secundário) e alunos de doutoramento, com interesse nas temáticas do pensamento crítico e criativo. Tem por objetivo melhorar a qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem envolvidos no desenvolvimento de competências sociais (soft skills). É um grupo multidisciplinar, reunindo profissionais das mais variadas áreas do conhecimento, desde a Gestão, Veterinária, Educação e Psicologia, à Estatística, Linguística, Matemática, Ciências da Natureza, Enfermagem e Filosofia. Além de diversas publicações científicas, o webPACT concebeu e liderou um projeto Erasmus+, em que colaboraram instituições de ensino superior de mais oito países europeus, e participa atualmente no projeto da OCDE “Fostering and Assessing Creativity and Critical thinking in Higher Education”.