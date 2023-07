UTAD com 1601 vagas em 37 licenciaturas na 1ª fase de acesso ao ensino superior

Já começou a 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) e há 1601 vagas para 37 licenciaturas e mestrados integrados na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). O período de candidaturas termina a 7 de agosto.

Os cursos com maior número de vagas na academia transmontana são Engenharia Informática (147), Ciências do Desporto (124), Enfermagem (95) e Ciências Veterinárias (91), mas há opções para todas as vocações. No próximo ano letivo, arrancam também novas licenciaturas: Ciências Biomédicas e Cultura e Transformação Digital (37 vagas cada).

A UTAD disponibiliza infraestruturas de apoio ao estudo, equipadas com recursos que potenciam o processo de ensino-aprendizagem, e um programa de tutoria-mentoria para mediar a integração dos novos estudantes. Na Unidade de Saúde, são disponibilizadas consultas especializadas e as cinco residências universitárias têm capacidade para alojar mais de 500 estudantes. Inserido num dos maiores jardins botânicos da Europa, o campus da UTAD é também morada de um Hospital Veterinário de referência, de centros e polos de investigação, de uma incubadora de empresas e dos museus de Geologia e de Anatomia Animal.

A candidatura à UTAD tem de ser submetida através do sistema online da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES). Os resultados da 1.ª fase do CNAES serão conhecidos a 27 de agosto, data a partir da qual pode ser efetuada a matrícula até 30 de agosto.