UTAD com 94,5% de estudantes colocados na 1ª fase de Acesso ao Ensino Superior

foto: SF UTAD

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) preenche 94,5% das vagas disponíveis para a 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) 2022/23, o que corresponde a 1539 novos estudantes colocados. Os resultados foram divulgados hoje, 11 de setembro, pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).

Os 1539 novos estudantes agora colocados representam um crescimento de 10% face a 2021, com mais 143 alunos, o que constitui o melhor resultado de sempre na história da academia transmontana. Do total de candidatos, 1553 escolheram a UTAD como primeira opção para frequentar o Ensino Superior, o que corresponde um aumento de 5,8% em relação ao ano transato.

“Conseguimos um máximo histórico de número de novos alunos admitidos na UTAD. Por isso, este é um momento de satisfação pelo reconhecimento do trabalho de todos, mas também um acréscimo de responsabilidade com o futuro, pelo qual continuaremos a trabalhar”, sublinha o reitor Emídio Gomes.

Das 36 ofertas formativas de 1º ciclo disponibilizados pela academia transmontana, 28 cursos ficaram com as vagas totalmente esgotadas nesta 1ª fase. Engenharia Informática, Ciências do Desporto, Enfermagem e Medicina Veterinária são os que registaram maior número de alunos. Medicina Veterinária (171,5 valores), Psicologia (164,0) e Gestão (160,5) estão no “top 3” dos cursos com a classificação média de entrada mais elevada deste ano.

O reitor da UTAD espera mesmo conseguir que a UTAD se aproxime dos 1 700 novos estudantes quando estiverem completadas as três fases do CNAES (incluindo regimes especiais de acesso).

O período de matrículas para os estudantes agora colocados na UTAD começa amanhã, dia 12, e termina na próxima sexta-feira, 16 de setembro. Após o agendamento online, os novos estudantes devem dirigir-se a uma das cinco Escolas da UTAD (Ciências Agrárias e Veterinárias, Ciências Humanas e Sociais, Ciências e Tecnologia, Ciências da Vida e do Ambiente, e Escola Superior de Saúde).

Na 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso para o ano letivo 2022/23, foram colocados 49 806 novos estudantes no ensino superior público, sendo que 84% desses estudantes foram colocados numa das suas três primeiras opções de candidatura. Segundo o comunicado oficial da DGES, o valor total de colocados é o segundo mais elevado desde 1989.

De acordo com a mesma fonte, o número de colocados em instituições sediadas em regiões de menor densidade demográfica aumentou 6%, o que corresponde a 13 351 estudantes.

Na 2ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, que decorrerá entre 12 e 23 de setembro, a UTAD disponibilizará 98 vagas. Os resultados serão conhecidos a 30 de setembro.