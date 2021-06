UTAD: congresso internacional debateu doenças que são transmitidas de animais para humanos

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) realizou o Congresso Internacional “One Health: new insights and challenges of zoonotic diseases” nos dias 1 e 2 de junho. O evento teve lugar na Aula Magna da UTAD e foi transmitido online através da plataforma Zoom.

O Congresso Internacional consistiu num conjunto de debates subordinados a cinco temas: mudanças climáticas: infeções emergentes e ameaças à biodiversidade; sustentabilidade na produção animal – um desafio na perspetiva de Uma Só Saúde; impacto das doenças zoonóticas epidémicas/pandémicas: questões-chave e lições a aprender; doenças emergentes da vida selvagem: ameaças à saúde animal, humana e ambiental; sistemas integrados de vigilância de doenças zoonóticas (quer em medicina humana quer em medicina veterinária).

No evento estiveram presentes o Reitor da UTAD, Emídio Gomes; a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes; o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor; o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Sales; bem como outras entidades importantes nas áreas da saúde humana e da saúde animal.