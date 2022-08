UTAD dispõe de um pulmão verde no seu parque universitário

Um dos grandes anseios de qualquer Universidade é, nos dias de hoje, dispor de um pulmão verde no seu parque universitário. Este é um anseio que a Universidade de Trás-os-Montes (UTAD) vê concretizado com o seu eco-campus instalado num Jardim Botânico, considerado um dos maiores da Europa, onde podem ser observadas espécies vegetais de todos os cantos do mundo.

Quem escolhe a UTAD para a sua formação académica vai, assim, encontrar um oásis de biodiversidade no seu campus que se vem afirmando, igualmente, como um laboratório de soluções inovadoras e sustentáveis para a preservação do ambiente.

A Universidade é composta por cinco Escolas (Escola de Ciências Humanas e Sociais, Escola de Ciências da Vida e do Ambiente, Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias, Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias, Escola de Ciências e Tecnologia e Escola Superior de Saúde) que asseguram um vasto leque de cursos de licenciatura, de mestrado e de doutoramento.

No ano letivo que vai iniciar-se, uma nova licenciatura em Design Sustentável e uma outra em Engenharia Física vão reforçar o conjunto de ofertas educativas, ao nível do 1º ciclo de estudos da UTAD. O curso de Design Sustentável contempla dois ramos, o de Design de Produto Sustentável e o de Design de Interiores e Ambiente Sustentável. Por sua vez, o curso de Engenharia Física aposta na qualificação de profissionais em diversos domínios da Física, preparando-os para serem “elementos ativos na inovação científica” nesses domínios.

Entretanto, e porque os novos tempos impõem uma atenção cada vez maior para a área florestal, é de realçar que a UTAD ministra, em associação com a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, a licenciatura em Engenharia e Biotecnologia Florestal. Os alunos que optem por esta área poderão candidatar-te a uma das 22 bolsas de estudo disponibilizadas por quatro prestigiadas empresas deste sector: A Altri Florestal, a Corticeira Amorim, a SONAE Arauco e a The Navigator Company. Estas bolsas procuram incentivar a formação especializada na área florestal, em cujo mercado existe uma grande procura de licenciados, e contemplam estudantes que frequentem os cursos nesta área na UTAD/Universidade do Porto, no Instituto Superior de Agronomia e na Escola Superior Agrária de Coimbra.

(foto de: João Carrola)