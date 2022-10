UTAD é a escolha de 280 estudantes na 2ª fase de Acesso ao Ensino Superior

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) preencheu a quase totalidade das vagas disponíveis para a 2ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) 2022/23. Os resultados divulgados hoje pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) revelam que foram colocados mais 280 estudantes na academia transmontana.

“Estes números consolidam de forma definitiva os excelentes resultados conseguidos na 1ª fase do CNAES”, considera o reitor Emídio Gomes.

Depois de ter preenchido 1539 vagas na 1ª fase, a UTAD disponibilizou 298 lugares para esta 2ª fase, na sequência das vagas não preenchidas e das libertadas por motivos de recolocação noutras instituições ou cursos. O período de matrículas para os estudantes agora colocados na UTAD decorre em ambiente online, entre o dia de hoje e a próxima segunda-feira, 3 de outubro.

Segundo o comunicado oficial da DGES, considerando a 1ª e a 2ª fase do CNAES, 51173 novos estudantes ingressaram no ensino superior público. Na 1ª fase, já tinham sido colocados 49 808 estudantes, dos quais se matricularam 43 952. Na 2ª fase, foram colocados 9 478 estudantes.

As candidaturas à 3ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior podem ser apresentadas entre 7 a 11 de outubro, no website da DGES. Os resultados serão divulgados a 16 de outubro.