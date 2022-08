UTAD e Águas do Norte estreitam laços de cooperação científica e tecnológica

Foto: SF UTAD

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e a Águas do Norte vão assinar dois protocolos de cooperação com vista ao estabelecimento de relações de colaboração Científica e Tecnológica no domínio das Ciências Ambientais e Bioquímicas. O ato de assinatura está marcado para o próximo dia 3 de agosto, pelas 10h30, na UTAD, com a presença dos mais altos responsáveis de ambas as instituições.

No âmbito destes protocolos, a Águas do Norte, enquanto concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal e entidade gestora do sistema de águas da Região do Noroeste, atribuirá bolsas ARQUIMEDES, cinco de mestrado e duas de doutoramento, a estudantes matriculados na UTAD, de reconhecido mérito em áreas que esta empresa considere estratégicas para a atividade que desenvolve, com um relevante componente de inovação e investigação no domínio das ciências ambientais e bioquímicas, ou outras áreas de interesse.

Com as Bolsas de mestrado e doutoramento ARQUIMEDES, que suportarão o custo das propinas e outras taxas devidas pela inscrição nos respectivos cursos, propõe-se “um modelo de desenvolvimento de competências no qual o estudante terá a oportunidade de complementar a vertente teórica do curso com uma enriquecedora experiência prática associada ao setor empresarial”. Nesse sentido, “cada estudante terá um/a colaborador/a da Águas do Norte, S.A. como Tutor/a que acompanhará as atividades de investigação, com quem o estudante deverá reunir e reportar relatórios de progresso dos trabalhos em curso, numa periodicidade não inferior a três vezes por ano”.