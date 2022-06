UTAD e INEM promovem ação de “Mass Training em Suporte Básico de Vida”

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em parceria com o INEM, vai promover a formação “Mass Training em Suporte Básico de Vida”, amanhã (22 de junho), a partir das 12 horas, no Largo das Pedrinhas, no campus universitário.

A adoção da cadeia de procedimentos de Suporte Básico de Vida e a sua aplicação o mais precoce possível, em situação de risco de vida, maximizam as hipóteses de sobrevivência da vítima – uma boa razão, por isso, para a realização deste evento na UTAD.

Do programa desta formação, é de destacar a apresentação de um filme institucional do INEM, a apresentação do Algoritmo de Suporta Básico de Vida, a Prática de Posição Lateral de Segurança, a Prática de Desobstrução de Via Aérea e a Prática de Suporte Básico de Vida em manequim.

Para a participação na formação, impõe-se a inscrição em: https://www.utad.pt/gci/inicio/mass-training-sbv/