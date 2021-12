UTAD e OERN discutem transição digital no Interior do País

Hoje, dia 7 de dezembro, pelas 16h, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e a Ordem dos Engenheiros da Região Norte (OERN) promovem o debate “Transição Digital: uma prioridade para o Interior do País”. O evento decorrerá na Aula Magna e contará com a participação da Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira. A sessão de abertura ficará a cargo do reitor da UTAD, Emídio Gomes.

Encarada como um instrumento para atrair investimento tecnológico e digital em setores de valor acrescentado, bem como para criar postos de trabalho altamente qualificados, a transição digital impõe-se como um verdadeiro desafio estratégico de Portugal. Neste processo, é incontornável o contributo da engenharia portuguesa, pelo que se juntará à discussão José Carlos Pinto, delegado da Ordem dos Engenheiros em Vila Real, Hugo Paredes, Pró-Reitor da UTAD para a Transição Digital e Modernização Administrativa, Adriano Sousa, vereador da Câmara Municipal de Vila Real, e empresários ligados à área das tecnologias.

Fonte: GC UTAD

Fotografia: SF – UTAD