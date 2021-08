UTAD em projeto europeu na busca de jovens talentos

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) está a trabalhar com a Universidade de Ciência e Tecnologia AGH, da Polónia, e a Universidade Técnica OSTIM, da Turquia, bem como com o Centro Łukasiewicz, da Polónia, no projeto europeu ETEIA (Energy Transition Entrepreneurs in Action), um projeto impulsionador de jovens talentos, recentemente aprovado pelo Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, que assegura o seu financiamento.

O projeto receberá um financiamento de 400 mil euros para a fase 1, que funcionará até dezembro de 2021, com possibilidade de ser prorrogado por mais 18 meses (fase 2) com financiamento máximo de 800 mil euros. O objetivo central é aumentar a capacidade empreendedora e de inovação das instituições de ensino superior, alimentando novos talentos que contribuam para criar crescimento sustentável e empregos qualificados na Europa. Uma instituição de sucesso deverá poder transformar as melhores ideias em negócios prósperos.

Na UTAD, o projeto é coordenado por José Baptista, docente e investigador do Departamento de Engenharias, sendo supervisionado pelo Vice-reitor para a Inovação, Transferência de Tecnologia e Universidade Digital, João Barroso, e pelo Vice-reitor para a Investigação, Eduardo Rosa. Conta ainda com a participação de professores dos departamentos de Química e de Economia, Sociologia e Gestão da UTAD, além de investigadores do Centro de Química de Vila Real (CQVR) e do Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD).