UTAD: entraram 1539 alunos na primeira fase de ingresso ao ensino superior

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) preencheu 1539 das 1628 vagas disponíveis na primeira fase de candidaturas ao Ensino Superior. Os resultados foram divulgados no portal da DGES à meia noite deste domingo.

Entraram, assim, mais 143 alunos nesta fase do que no ano passado, em que a UTAD preencheu 1396 vagas. Sobraram, para a próxima fase de ingresso, 98 vagas. De referir que 1553 alunos escolheram a UTAD como primeiro opção.

Na Escola de Ciências Humanas e Sociais foram preenchidas todas as 542 vagas disponíveis, assim como na Escola de Ciências da Vida e do Ambiente e na Escola Superior de Saúde, que dispunham de 385 e 96 vagas, respetivamente.

Na Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias, das 202 vagas disponíveis, ficaram por preencher 16 lugares do curso de Engenharia Agronómica e 25 de Engenharia e Biotecnologia Florestal.

Já na Escola de Ciências e Tecnologia, os cursos em que ficaram disponíveis vagas para a segunda fase, foram os seguintes: Design Sustentável (6), Engenharia Civil (8), Engenharia e Gestão Industrial (9), Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (17), Engenharia Física (14) e Matemática Aplicada e Ciência de Dados (3).

O curso com nota mais alta, de acordo com o último classificado, foi Medicina Veterinária, com 17,15 valores. O curso com a nota mais baixa do último classificado foi Matemática Aplicada e Ciência de Dados, com 11,13 valores.

Os alunos que não conseguiram colocação nesta fase, assim como os que não tinham condições de concorrer à primeira fase, podem agora candidatar-se à 2.ª fase do concurso de acesso ao ensino superior, disponível entre 12 a 23 de setembro. Os resultados da 2.ª fase do concurso nacional de acesso são divulgados no dia 30 de setembro.

Filipe Ribeiro