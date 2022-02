A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) procedeu à entrega de 75 bicicletas no âmbito do Projeto UBike, do qual a universidade é aderente. A entrega foi dirigida pelo Pró-Reitor Ricardo Bento, acompanhado pela equipa técnica, na qual foi apresentado o projeto e dados detalhes sobre o funcionamento dos dois modelos de bicicletas.