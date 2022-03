UTAD inaugura exposição para mergulhar no fundo oceânico

“Oceano: Motor do Clima e Berço da Vida” é o nome da exposição que vai ser inaugurada, a 17 de março, no Museu de Geologia Fernando Real. Além de painéis informativos, os visitantes vão ter a oportunidade de explorar as profundidades dos oceanos através da observação de amostras de sedimentos do fundo oceânico, corais, nódulos e crostas polimetálicos e chaminés de vulcões de lama. Seja ao microscópio ou à lupa binocular, vão poder conhecer microrganismos como diatomáceas (microalgas marinhas), foraminíferos (microzooplankton) e micropoluentes (como plásticos).

“O oceano foi o berço dos seres vivos primitivos e continua, nos dias de hoje, a ser absolutamente crucial para a sustentabilidade da vida no Planeta, tendo um papel primordial no clima global e nos riscos naturais relacionados com os fenómenos meteorológicos extremos”, antecipa a diretora do Departamento de Geologia, Elisa Preto Gomes.

A exposição “Oceano: Motor do Clima e Berço da Vida” pode ser visitada até 30 de setembro, sendo a entrada gratuita.