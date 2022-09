UTAD: instalados 17 bebedouros em todo o campus universitário

Água “à medida” para os estudantes da UTAD

É com conta, peso e medida que a água no campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) deve ser gerida. Por isso, durante o próximo ano, vão ser instalados 17 bebedouros em todo o campus e está lançado o concurso de design gráfico para a garrafa sustentável da UTAD. O objetivo é que a comunidade académica reduza o consumo de água engarrafada, privilegiando a água da rede pública.

“A poupança de água e a redução da utilização de plástico são prioridades que norteiam a política de sustentabilidade da UTAD. Não faz sentido bebermos água e gerarmos plástico quando temos acesso a água potável na rede pública”, sublinha Cristina Matos, assessora da reitoria para a área do ambiente.

Os estudantes da UTAD vão poder adquirir a garrafa de alumínio reciclado ou aço inox na loja da AAUTAD e, depois, podem enchê-la em 17 pontos espalhados pelo campus. Este mapa de bebedouros nasceu também da colaboração com um grupo de trabalho do programa “EcoSkills”, uma iniciativa pioneira para o desenvolvimento de competências para a sustentabilidade.

Até ao final do mês, os estudantes podem participar no concurso para a conceção da imagem da garrafa sustentável da UTAD. A proposta gráfica que sair vencedora será divulgada até 30 de outubro. “Entre os elementos do júri, está um elemento da comissão do curso de design sustentável, a mais recente aposta da oferta educativa da nossa UTAD”, conclui Cristina Matos.