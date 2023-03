UTAD integra Sete Projetos de Mobilidade Internacional

Com o objetivo de incentivar a mobilidade internacional, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), através do seu Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM), viu recentemente serem aprovados sete projetos, em parceria com universidades nacionais e internacionais, no âmbito do Programa Erasmus + 2023-2024.

Este plano de mobilidades, em que são parceiras da UTAD as Universidades do Porto, Minho, Nova de Lisboa, Évora, Algarve e Madeira, juntamente com outras universidades de 30 países europeus, conta com um financiamento de cerca de 300 mil euros para a respetiva coordenação e organização, prevendo-se que, no total, sejam realizadas perto de 300 mobilidades, entre estudantes, trabalhadores docentes e não docentes. As bolsas de mobilidade destinadas ao pessoal docente e não docente para ensino/formação têm uma duração média de 5 dias

Segundo o Vice-Reitor da UTAD para a Internacionalização, Luís Ramos, a mobilidade dos estudantes, dos docentes e pessoal não docente é “uma prioridade da estratégia de internacionalização” da Universidade: “Queremos que os membros da nossa academia aproveitem ao máximo esta oportunidade para reforçar as suas competências e enriquecer as suas experiências, profissionais e pessoais, e que nos ajudem a promover e a consolidar o posicionamento internacional da nossa universidade. A sustentabilidade e o futuro da UTAD também passam por aqui.”

Com o apoio financeiro da Comissão Europeia, os sete projetos aprovados procuram assim responder ao desafio de fomentar o desenvolvimento e a internacionalização das Instituições de Ensino Superior.

Nesse sentido, o Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade da UTAD abriu, até ao próximo dia 15 de abril, as inscrições para bolsas de mobilidade ao abrigo do Programa Erasmus+ (Ação-Chave1: Mobilidade para fins de Aprendizagem), abertas a estudantes (estudos e estágios), a docentes (ensino e formação) e a pessoal não docente (formação) em Instituições ou organizações estrangeiras. Informações adicionais poderão ser prestadas através do e-mail: international@utad.pt

GC UTAD