UTAD investiga a Enologia de Precisão na produção do Vinho do Porto

Um grupo de investigadores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) está a desenvolver estudos em enologia de precisão, no âmbito do projeto de I&D denominado SMARTAGEING (Sistema de Apoio à Decisão para o Envelhecimento de Vinho do Porto Branco). Este projeto, com um valor de cerca de 1,5 milhões de euros, é financiado pelo COMPETE2020, Portugal2020 e FEDER, sendo liderado pela empresa WineGrid, com participação da empresa Vallegre, Vinhos do Porto, S.A.

Os estudos a realizar envolvem investigadores do Laboratório de Química Alimentar e do Vinho do Centro de Química – Vila Real (Fernando Nunes, Fernanda Cosme e Amadeu Borges) e do CITAB (Raul Morais e Emanuel Peres), contando ainda com a participação do INESC-TEC polo UTAD.

O principal objetivo do SMARTAGEING, segundo Fernando Nunes, “é aumentar a previsibilidade do processo de envelhecimento do Vinho do Porto Branco através do desenvolvimento de ferramentas de monitorização e atuação que possibilitem melhorar significativamente a monitorização em tempo real da evolução do processo de envelhecimento e da qualidade do vinho do Porto Branco”.

Tais ferramentas irão possibilitar atuar sobre as variáveis de produção determinantes no processo de envelhecimento. Refira-se que este projeto é um dos muitos trabalhos que decorrem atualmente no Laboratório de Química Alimentar e do Vinho na área da produção, qualidade e autenticidade do Vinho do Porto, resultado de vários trabalhos de mestrado e doutoramento, e que têm sido publicados em prestigiadas revistas científicas internacionais e recebido o reconhecimento dos parceiros externos. Um dos exemplos foi a atribuição do Prémio IVDP Vintage Ciência em 2020 ao trabalho “Distributed monitoring system for precision enology of the Tawny Port Wine aging process”, um dos vários trabalhos já publicados nesta temática.

Fotografia: SF UTAD