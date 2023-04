UTAD junta-se à Aliança Internacional para os Carvalhos

A Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro (UTAD) é a única universidade portuguesa a integrar a Aliança Internacional para os Carvalhos, um projeto a partir da California Wildlife Foundation dedicado à conservação e perpetuação dos bosques de carvalhos nativos da Califórnia. Vão ser desenvolvidas atividades de investigação, de desenvolvimento e de divulgação acerca dos ecossistemas de carvalhos.

“No California Oaks, vamos trabalhar várias questões relacionadas com os carvalhos, nomeadamente o seu contributo crítico em aspetos como o habitat da vida selvagem, a proteção, a conservação da água, o papel privilegiado no armazenamento de carbono, a saúde e a qualidade de vida das comunidades humanas”, explica o docente da UTAD, João Paulo Carvalho.

A UTAD tem sido pioneira nos estudos sobre o ecossistema carvalhal e os carvalhos. Desde 1990, que têm sido desenvolvidos diversos projetos com várias instituições e organizações, nacionais e internacionais. “Destaca-se a colaboração com Espanha (através da Consejeria de Medio Ambiente da Província de Castilla-León) em matérias relacionadas com as utilizações e as formas de gestão destes ecossistemas e, mais recentemente, com instituições públicas do sector florestal e ambiental em França, República Checa e Eslovénia, em aspetos relacionados com a promoção de elementos de conservação biológica em florestas de carvalho e sua relação com usos multifuncionais”, esclarece. Para o outro lado do Atlântico, a UTAD tem colaborado em abordagens de regeneração dos carvalhais e com o Forest Service (USDA) na apreciação de elementos edáficos, de proteção e silvicultura.

João Paulo Carvalho, também perito da estratégia Europeia para a Biodiversidade, alerta para o facto de alguns ecossistemas de carvalho estarem a sofrer uma regressão e degradação do seu habitat. “Esta situação constitui um alerta para a tomada de decisões de ação política e social, não só para minimizar os efeitos da degradação do meio ambiente, como também para proceder à sua restauração e valorização, de modo a assegurar condições ambientais benéficas e a melhoria do bem-estar e da qualidade de vida das comunidades humanas.”