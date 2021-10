UTAD lança novo lote de “Vinhos Alumni”

Foto: SF UTAD

Terminada a época das vindimas, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) prepara-se para lançar mais uma edição dos “Vinhos Alumni”. Durante o evento “A Prova dos Novos – UTAD Alumni Wine Collection 2021”, quatro enólogos que estudaram na academia transmontana vão apresentar os seus néctares, em edição especial e única. Agendado para 18 de novembro, este evento contará ainda com a presença do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira.

“A UTAD é a única universidade portuguesa que, desde 2016, faz nascer vinhos de autor, pelas mãos dos seus ex-alunos de enologia. Este é um curso de referência, que até há bem pouco tempo foi o único em Portugal”, afirma o reitor da UTAD, Emídio Gomes.

A 18 de novembro, Maria Serpa Pimentel, Sandra Gonçalves, Carlos Agrellos e Jorge Dias vão apresentar os seus vinhos “Alumni UTAD”, no restaurante do campus.

Com uma cor rubi jovem, o vinho tinto da enóloga Maria Serpa Pimentel foi obtido de uvas de Touriga Francesa e Touriga Nacional das vinhas da Quintas da Pacheca e de Vale de Abraão, com uma média de idades de 40 anos. Já o branco criado por Sandra Gonçalves, responsável pelos vinhos Dona Maria, é composto por uvas da região de Estremoz, com 17 anos de idade e situadas a 400m de altitude. Pela mão de Carlos Agrellos, as uvas da Quinta do Noval foram vertidas num Vinho do Porto Tawny que apresenta um aroma e sabor sofisticados, uma textura estratificada e um final longo e saboroso.

Pela primeira vez, será apresentado um espumante produzido por Jorge Dias, diretor da Gran Cruz. O Espumante do Douro Clássico 2016 traduz o ecletismo do terroir da mais antiga Região Demarcada do Mundo.

A degustação desta colheita premium será acompanhada pelos acepipes preparados por Miguel Castro Silva, Chef da Cantina do Ventozelo.

Depois da prova documentada dos seus vinhos, os enólogos vão passar este “testemunho vínico” para quatro ex-colegas, que ficarão responsáveis pela próxima edição dos Vinhos Alumni UTAD.