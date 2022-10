UTAD mostra “Retratos do Mundo Rural” em exposição de Jorge Bacelar

Até dia 19, a exposição “Retratos do Mundo Rural”, da autoria do veterinário-fotógrafo Jorge Bacelar, está patente na Galeria de Exposições da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). São duas dezenas de retratos que, num jogo de luz e sombra, exploram a mundividência a partir da ruralidade, com fotografias de homens e mulheres que se dedicam a cultivar a terra e a cuidar dos animais.

“Além do rosto, tento captar as mãos, porque elas também falam e contam muito sobre as pessoas, e também o fruto do seu trabalho e os animais com os quais eles convivem diariamente”, refere Jorge Bacelar, também alumnus da UTAD.

Os retratos agora expostos na academia transmontana revelam as expressões e as poses em perfeita harmonia com os animais e os produtos da terra. Tendo o privilégio de conhecer o mundo rural pelo seu trabalho como médico veterinário, Jorge Bacelar regressa à UTAD para, através da sua arte fotográfica, perpetuar “a imagem dos agricultores, com quem tem uma relação familiar, de grande amizade e respeito”.

Com entrada gratuita, a exposição “Retratos do Mundo Rural” pode ser visitada até 19 de outubro, de segunda a sexta-feira, entre as 10 e as 17 horas, na Galeria de Exposições situada no edifício da biblioteca da UTAD.