UTAD organiza encontro científico para debater a fauna selvagem ibérica

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em conjunto com a WAVES Portugal (Sociedade Euromediterrânica de Vigilância de Fauna Selvagem), vai realizar nos dias 1 e 2 de outubro, a XII RUSI – Reunião de Ungulados Ibéricos Selvagens.

Este encontro científico internacional surgiu em 2010 com o objetivo de criar um fórum de debate e intercâmbio de informação entre os diferentes especialistas e agentes que desenvolvem trabalhos ou atividades relacionadas com os ungulados ibéricos selvagens, onde se incluem animais como os javalis, corsas, veados, cavalos selvagens, entre outros. Os encontros foram iniciados na Universidade de Saragoça, Espanha, e, alternadamente, são realizados em cada uma das universidades ibéricas, estando representadas não só as principais universidades, mas também os grupos de investigação que trabalham com ungulados

O principal tema do encontro na UTAD será a Gestão e sanidade de populações de ungulados selvagens, em espaços abertos versus cercados, esperando-se que nele sejam apresentados os mais recentes resultados nas diversas áreas, desde a taxonomia, genética, estimativas populacionais, doenças zoonóticas e conservação de ungulados na Península Ibérica.

No primeiro dia o evento decorrerá na aula magna da UTAD e, ao final do dia, terá lugar um passeio para conhecer o jardim botânico e o Centro de Recuperação de Animais Selvagens do Hospital Veterinário da UTAD (CRAS/HV/UTAD). No segundo dia a visita de campo será em Grijó-Macedo de Cavaleiros, com a realização da “Rota do Corço”.

Mais informação em: https://reuniaoungulados.wixsite.com/rusi/sobre-1