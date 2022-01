UTAD organiza primeiro webinar dedicado ao conceito de One Health

Realiza-se, amanhã, pelas 16.00, na UTAD, o primeiro webinar dedicado ao conceito de One Health que conta com a presença da Diretora-Geral da DGAV, Susana Pombo e com os Professores de Medicina Veterinária Patrícia Poeta e Nuno Alegria da UTAD. Este é o primeiro webinar dedicado ao conceito de “Uma Só Saúde” e visa dar início a um ciclo de webinars a realizar ainda nos meses de fevereiro, março, culminando num evento maior em abril.

Todas as sessões serão transmitidas em canal aberto pela plataforma zoom-colibri, através do link que se anexa: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/83187940125.

GC UTAD

Foto: SF da UTAD