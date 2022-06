UTAD: parceira estratégica nas Agendas Mobilizadoras

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) integra os consórcios de duas Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial e de uma Agenda Verde, que avançam agora para financiamento no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O investimento total para estes projetos é de 385 milhões de euros, o que se traduz num encaixe previsível de 9,5 milhões de euros para a academia transmontana.

“Esta aprovação representa um reconhecimento ímpar da qualidade da investigação que se realiza na UTAD por parte de grandes parceiros estratégicos, num quadro de investimentos distintivo dos apoios comunitários que é o PRR”, refere o vice-reitor para a Investigação, Eduardo Rosa.

“Transform” é o projeto dedicado à transição digital do setor florestal para uma economia resiliente e uma neutralidade de carbono que ficou no pódio das Agendas Verdes. Até 2027, o projeto prevê uma poupança de custos de até 25 milhões de euros e uma redução das emissões de Gases com Efeito de Estufa de até 174.344 toneladas de dióxido de carbono (CO²).

Passaram, também, à fase negocial das Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial, os projetos “Vine and Wine Portugal – Driving Sustainable Growth Through Smart Innovation” e “VIIAFOOD – Plataforma de Valorização, Industrialização e Inovação comercial para o AgroAlimentar”.

A Agenda “Vine and Wine Portugal” vai trabalhar para aumentar a competitividade, a resiliência do setor, a exportação dos vinhos nacionais e a criação de novos produtos. Para tal, vão ser investidos mais de 91 milhões de euros em projetos de investimento produtivo, de investigação, desenvolvimento e inovação (I&D&I), de qualificação e internacionalização das entidades do setor, de capacitação dos recursos humanos e de divulgação dos produtos/serviços desenvolvidos, contribuindo e

reforçando a transição digital, energética e ecológica e a geração de atividades de maior valor acrescentado.

Levar a cabo a transformação estrutural do setor agroalimentar, respeitando o Pacto Sectorial para a Competitividade e Internacionalização do Setor Agroalimentar, é a prioridade da Agenda “VIIAFOOD”. Assim, este projeto fará nascer uma plataforma nacional para desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços.

As Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial (onde se incluem as Agendas Verdes) pretendem estreitar e consolidar sinergias entre o tecido empresarial e o sistema científico e tecnológico em Portugal, com o objetivo de aumentar a competitividade e resiliência da economia portuguesa, com base em atividades de I&D&I e na diversificação e especialização da estrutura produtiva. A dotação orçamental é de 558 milhões de euros para as Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial e de 372 milhões de euros para as Agendas Verdes.

Os resultados das candidaturas foram divulgados na última semana, tendo sido aprovados 51 dos 64 projetos submetidos, que vão agora receber verbas do PRR.