UTAD: Pedro Abrunhosa presente na sessão de boas-vindas aos novos estudantes

A Aula Magna da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, após dois anos de pandemia, ficou, ontem, preenchida de caras novas, aquando da sessão de boas-vindas dos novos estudantes a Vila Real e à academia transmontana.

Este momento, além de ser o ponto de entrada dos estudantes na vida académico, tornou-se ainda mais único com a presença de Pedro Abrunhosa que, à sua maneira, deu aos estudantes ferramentas para entrar com o pé direito nesta nova etapa das suas vidas.

Na sua intervenção, o artista começou por confessar a emoção que sentiu ao ver a Aula Magna Cheia, após 18 meses de pandemia em que as lotações eram limitadas, referindo que esse é o papel da arte, “ser agregadora”.

“Ter o auditório cheio foi muito comovente. Já temos feito concertos, sempre esgotados, mas temos de dobrar as datas e é um esgotado com pessoa sim e pessoa não. Aqui, pela primeira vez, ao fim de 18 meses, ter um auditório cheio é muito comovente. A arte também é isto, é uma forma de agregação. Fazerem as pessoas sentir-se parte de um todo, apesar das diferenças. Nós somos uma multitude de células.

Hoje foi uma experiência interessante para mim”, salientou.

Num segundo momento, Pedro Abrunhosa, destacou a liberdade, o livre-arbítrio, a ética e a política. Palavras-chave que, para o cantor, são fundamentais no momento em que os novos alunos vão ter de fazer escolhas. “O livre-arbítrio é a decisão de casa um de poder alterar a vida do outro para o bem ou para o mal. Só depende de cada um de nós o seu próprio futuro, dado que tudo é feito pelas nossas escolhas. Estão numa altura em que vão ter de tomar decisões. Por isso, decidam o que vão fazer e pensem sempre nas consequências”, explicou Pedro Abrunhosa, no seu discurso. Em declarações ao Notícias de Vila Real, o compositor realçou este ponto do seu discurso, reforçando que “cada qual decide o seu próprio destino”, não podendo culpar terceiros. “Nós somos sempre, em última análise, os responsáveis do nosso destino e foi essa tentativa de empoderamento de cada um, para o resultado que virá, [que quis destacar]. Cada qual é livre de fazer as suas próprias escolhas e de agir”, concluiu.

