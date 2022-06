UTAD prepara uma “lição ambiental” para 250 crianças

A 1 de junho, a partir das 10h, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai receber cerca de 250 crianças do 1º ciclo do ensino básico, proporcionando-lhes experiências saudáveis e sustentáveis dentro do ecocampus. A iniciativa pretende assinalar o Dia Mundial da Criança, antecipando a celebração do Dia Mundial do Ambiente (que se comemora a 5 de junho).

Conhecer o Jardim Botânico, alimentar os animais da Quinta de Prados, descobrir as rochas e os minerais do Museu de Geologia e/ou provar ementas saudáveis no Kitchen Lab são algumas das propostas da UTAD.

No período da tarde, haverá atividades extensíveis à comunidade académica (estudantes, docentes e não docentes). Às 14h, brigadas de reciclagem vão percorrer o campus para recolher lixo, seguindo-se uma corrida de rolamentos e a sessão BikeUp no auditório da AAUTAD. O programa fica completo com a realização de um arraial sustentável, pelas 18h, no University Center (Largo do Pedrinhas).

UTAD estreia peça infantil no teatro de Vila Real

“Alice no País das Maravilhas” é a peça de teatro que vai estrear a 1 de junho, pelas 21h30 (e repete a 2 de junho, pelas 11h), cujo elenco é constituído por alunos e docentes da licenciatura em Educação Básica da UTAD.

Além de aplicar as expressões artísticas – Dança, Expressão Dramática/Teatro, Expressão Musical e Expressão Plástica – apreendidas nas aulas de Expressões, este projeto artístico nasce numa perspetiva de “Educar pela Arte”.