UTAD: projeto vai estudar a cadeia alimentar do campo ao prato

Chama-se UTAD FOOD ALLIANZ e foi aprovado recentemente pelo Portugal 2020 com um financiamento de 2,58 milhões de euros. Este projeto, liderado pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), visa o estudo da cadeia alimentar assente no conceito “Farm to Fork” (do campo ao prato), e tem como base a correta alimentação dos animais, com vista uma melhor saúde e bem-estar destes, refletida numa alimentação saudável e de qualidade do consumidor de carne.

“A indústria da alimentação animal europeia é fortemente dependente de recursos alimentares ricos em proteínas, fortemente dependente de mercados externos e de difícil sustentabilidade a longo prazo”, explica Emídio Gomes, responsável pelo projeto.

Por outro lado, a alimentação animal, assim como a saúde e o bem-estar dos animais “têm impacto na qualidade de carne e dos produtos cárneos e, consequentemente, na saúde do consumidor”, acrescenta.

Este projeto pretende assim dar resposta a estas questões através do desenvolvimento de novos métodos e estratégias desde a produção de alimentos para animais, passando pela avaliação da saúde e bem-estar destes e pelo comércio de carnes e produtos cárneos, até ao estudo das preferências e ou tendências e ainda da perceção dos consumidores, englobando assim trabalhos inovadores ao longo de toda a cadeia de valor alimentar.

Pretende ainda aplicar os princípios da economia circular tendo prevista a valorização de subprodutos, com vista à obtenção de novos produtos inovadores, numa lógica de sustentabilidade da cadeia de valor alimentar.

“Espera-se com este projeto fortalecer o conhecimento sobre as tendências do consumo de produtos de origem animal, com o objetivo de ajudar o setor a preparar-se e adaptar-se às mudanças esperadas e fomentar o conhecimento e a inovação ao nível da cadeia alimentar”, conclui Emídio Gomes.

O UTAD FOOD ALLIANZ insere-se dentro dos objetivos da “Rede Internacional de Food Chain Alliance” – composta pela UTAD e pelo INIAV – Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária – que constitui a participação portuguesa da rede europeia “Food Chain Management Alliance”, liderada pela Fraunhofer Gesellschaftuer. Esta Rede pretende contribuir para a discussão e elaboração de importantes documentos para o futuro do setor da carne, em estreita ligação com a FEFAC – European Feed Manufacturers Federation.