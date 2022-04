UTAD quer premiar as melhores ideias de Negócio

Com o objetivo de promover o aparecimento de novas iniciativas empreendedoras na instituição, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) abriu as candidaturas ao Concurso de Ideias de Negócio INOV@UTAD, que oferece prémios no valor de 5 mil euros.

Este concurso, organizado no âmbito do projeto UI-CAN (Universidades como Interface para o Empreendedorismo), premiará ideias e projetos com forte potencial de negócio, através da facilitação do acesso a financiamento adequado e a parcerias de negócio estratégicas. Destina-se a pessoas singulares, de qualquer nacionalidade, concorrendo individualmente ou em equipa até um máximo de cinco elementos, sendo que pelo menos um dos elementos tem de ser membro de uma comunidade universitária específica, nomeadamente alunos, ex-alunos, docentes, investigadores, bolseiros ou colaboradores da UTAD.

As candidaturas estão abertas atá 23 de maio de 2022. Serão privilegiados na sua avaliação o grau de Inovação, a capacidade de desenvolvimento da ideia, o potencial de Mercado, o impacto na Sociedade, a capacidade de equipa e a qualidade da Comunicação. As melhores ideias de negócio selecionadas participarão na Sessão Final INOV@UTAD em formato “Elevator Pitch” para determinar o Grande Vencedor, sendo este o representante na Final Nacional do UI-CAN.

Os interessados poderão encontrar o regulamento e o formulários do concurso em: https://www.utad.pt/gpfe/inov/.

GC UTAD

Foto – SF UTAD